Verso Cagliari-Milan: Pavlovic non ha ancora superato l'influenza, si decide nel pomeriggio

Verso Cagliari-Milan: Pavlovic non ha ancora superato l'influenza, si decide nel pomeriggioMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 13:02News
di Enrico Ferrazzi

Luca Bianchin, giornalista della Gazzetta dello Sport, ha dato questi aggiornamenti su X: "Le ultime per il Milan da Cagliari. Nessun problema con il tesseramento di Fullkrug: il tedesco sarà disponibile stasera, come previsto. Una mattina peggiore del previsto per Pavlovic, che non ha ancora superato la forma influenzale: si decide nel pomeriggio". 

DOVE VEDERE CAGLIARI-MILAN
Data: venerdì 2 gennaio 2026
Ora: 20.45
Stadio: Unipol Domus di Cagliari
Diretta TV: Sky, Now TV, Sky Go, DAZN, Zona DAZN, Tim Vision.
Web: MilanNews.it

CAGLIARI-MILAN, LA SQUADRA ARBITRALE
Arbitro: Abisso
Assistenti: Rossi L. - Barone
IV uomo: Marchetti
VAR: Camplone
AVAR: Di Bello