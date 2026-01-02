Verso Cagliari-Milan: Pavlovic non ha ancora superato l'influenza, si decide nel pomeriggio

Luca Bianchin, giornalista della Gazzetta dello Sport, ha dato questi aggiornamenti su X: "Le ultime per il Milan da Cagliari. Nessun problema con il tesseramento di Fullkrug: il tedesco sarà disponibile stasera, come previsto. Una mattina peggiore del previsto per Pavlovic, che non ha ancora superato la forma influenzale: si decide nel pomeriggio".

DOVE VEDERE CAGLIARI-MILAN

Data: venerdì 2 gennaio 2026

Ora: 20.45

Stadio: Unipol Domus di Cagliari

Diretta TV: Sky, Now TV, Sky Go, DAZN, Zona DAZN, Tim Vision.

Web: MilanNews.it

CAGLIARI-MILAN, LA SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: Abisso

Assistenti: Rossi L. - Barone

IV uomo: Marchetti

VAR: Camplone

AVAR: Di Bello