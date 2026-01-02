Füllkrug saluta il West Ham: "Non è andata come speravo, ma vi ringrazio e vi auguro il meglio"

Il nuovo centravanti del Milan Niclas Füllkrug ha voluto salutare e ringraziare così il West Ham e i suoi tifosi con un post sul proprio profilo Instagram. Queste le parole del tedesco dedicate al suo ex club e ai suoi ex sostenitori.

"Cari Hammers, l'ultimo anno e mezzo non è andato come speravo e immaginavo, e sicuramente anche per tutti voi. Voglio ringraziarvi per il vostro sostegno, anche quando le cose non erano facili. Ho conosciuto e incontrato persona speciali al West Ham, e sono molto grato per i rapporti umani che sono riuscito a costruire con voi. Vi auguro il meglio per il resto della stagione!".