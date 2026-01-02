Passerini: "Il Milan vola a Cagliari con un obiettivo chiaro"

A far ripartire il campionato di Serie A Enilive in questo nuovo anno 2026 ci penseranno Cagliari e Milan che, questa sera alle 20.45, si affronteranno in Sardegna all'Unipol Domus Arena per la diciottesima giornata del torneo, la penultima del girone di andata. Un'occasione per la formazione di Max Allegri di mettere pressione all'Inter e al Napoli, come anche alla Roma e alla Juventus: tutte impegnate più avanti nel weekend. Della trasferta sarda ne ha parlato il collega Carlos Passerini questa mattina sul Corriere della Sera.

Il commento di Passerini: "Archiviato un 2025 dolceamaro, dove il dolce è arrivato solo alla fine dopo le amarezze indigeste dell'ottavo posto di maggio, il Milan vola a Cagliari per la prima partita dell'anno con un obiettivo chiaro: brindare con i tre punti per riportarsi da solo in vetta alla classifica almeno per un paio di giorni, in attesa della risposta dell'Inter domenica sera col Bologna. Si può fare, a patto di rivedere il Diavolo solido e concreto che ha regolato il Verona nel secondo tempo a San Siro, spezzando il cosiddetto tabù delle piccole, dopo i troppi punti buttati via contro le neopromosse"