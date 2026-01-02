Verso Cagliari-Milan, sono 46 i precedenti ufficiali in Sardegna: il bilancio

In vista di Cagliari-Milan di questa sera, il sito della Lega Calcio Serie A ha pubblicato queste statistiche sule due squadre:

"Sono 46 i precedenti ufficiali tra le due squadre in Sardegna: bilancio di 5 successi del Cagliari (ultimo 2-1 in Serie A 2016/17), 19 pareggi (ultimo 3-3 in Serie A 2024/25) e 22 vittorie del Milan (ultimo 1-3 in Serie A 2023/24).

L’ultima vittoria del Cagliari in casa contro i rossoneri è datata 28 maggio 2017, 2-1 con rete di Joao Pedro, pareggio milanista di Lapadula e gol allo scadere di Fabio Pisacane.

Rossoneri in gol da 14 partite consecutive in casa del Cagliari per un totale di 25 reti. Ultimo match senza marcature in Sardegna datato 5 ottobre 2008 (0-0).

L’1 febbraio 1976 Cagliari-Milan 1-3 fu l’ultima partita di Gigi Riva che subì il grave infortunio che ne interruppe la carriera, venendo sostituito da Marchesi al 53’.

Cagliari in gol da 6 partite consecutive: è la striscia record per i sardi in questa stagione, per un totale di 10 marcature nel periodo. L’ultimo match senza reti è datato 8 novembre, 0-0 contro il Como.

Cagliari una delle 6 squadre di Serie A a non aver ancora rimediato espulsioni, come Lecce, Napoli, Torino, Inter e Verona.

Milan squadra della Serie A 2025/26 contro cui sono stati assegnati più rigori dopo 17 giornate (5), come l’Udinese.

13 gol su 27 totali segnati dal Milan a cavallo dell’intervallo: nello specifico sono 6 le marcature dal 31’ al 45’ recuperi inclusi (come Bologna, Atalanta e Napoli), 7 dal 46’ al 60’ (come il Bologna). Milan imbattuto da 15 giornate di campionato: 10 successi e 5 pareggi. Era dalla Serie A 2021/22 che il Milan non restava imbattuto per almeno 15 match di fila in una singola edizione del massimo torneo.

Nei top 5 campionati europei nessuna squadra ha effettuato meno sostituzioni del Milan (56).

Solo Inter (13) e Juventus (13) hanno mandato in gol più giocatori del Milan (12)".