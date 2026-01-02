Il suggerimento di Archetti: "Il Milan deve coprirsi dietro"
Oggi, 2 gennaio 2026, si apre ufficialmente il mercato invernale del mese di gennaio. I rossoneri partono subito con il piede sull'acceleratore, i primi in Serie A a ufficializzare una trattativa, conclusa già prima di Natale: Niclas Fullkrug è un nuovo attaccante rossonero e questa sera sarà tra i convocati per la gara contro il Cagliari. A commentare prospettive e strategie di mercato delle squadre in vetta alla classifica è stato il giornalista Pierfrancesco Archetti direttamente sulle colonne della Gazzetta dello Sport.
Il commento del collega Pierfrancesco Archetti su cosa si aspetta dal calciomercato invernale del Milan in questo mese di gennaio: "Il Milan deve coprirsi dietro. Il centravanti è già arrivato, anche se Niclas Fullkrug, che può debuttare oggi, avrà bisogno di tempo; però in nazionale ha dimostrato di essere anche decisivo in pochi minuti. Nkunku sembrava un enigma, è diventato un protagonista proprio nell'ultima partita prima del mercato. Se parte, un altro attaccante è un obbligo".
