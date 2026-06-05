Chiellini preoccupato: “Nazionale? Siamo vicini al fondo, speriamo di non andare ancora più giù”
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Giorgio Chiellini definisce il momento per la nazionale italiana un momento duro e che siamo vicini al fondo.
Al via oggi il Festival della Serie A che durerà per ben tre giorni, fino a domenica 7, e che tra le altre cose sarà il palcoscenico per lo svelamento del nuovo calendario della stagione 2026/2027. A parlare ai microfoni di Sky è stato il director of football strategy della Juventus Giorgio Chiellini che in merito al momento della nazionale non si è nascosto. Di seguito le sue parole.
"Mancare tre Mondiali di fila per una nazione come l'Italia è un peso difficile da sopportare, e due di queste tre ce l'ho ancora sulle spalle". E aggiunge: "C'è da scavare nel profondo, probabilmente siamo vicini al fondo, speriamo di non andare ancora più in basso, ma c'è la volontà di cercare un progetto più condiviso"
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