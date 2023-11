Cioffi si esalta sempre contro il Milan: 0 vittorie in tre incroci per i rossoneri

Gabriele Cioffi è diventato, con ieri, allenatore bestia nera dei rossoneri. In tre precedenti, considerando anche la partita di ieri sera, il Milan non ha mai vinto contro l'allenatore toscano. Nell'anno dello scudetto, l'Udinese (con la Juventus) fu l'unica squadra a non perdere contro i Campioni di Italia: due pareggi per 1-1 in Friuli e a San Siro. Ieri poi è arrivata la sconfitta.