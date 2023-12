Colombo, quale futuro? In estate non è da escludere una permanenza al Milan

Questa mattina Lorenzo Colombo incontrerà il suo passato, il suo presente e anche il suo futuro. L'attaccante di proprietà del Milan, ora in prestito al Monza, ha un contratto fino al 2028 con i rossoneri, rinnovato nell'ultimo anno. Più di qualche volta si è fatto riferimento al suo futuro, con occhi più sulla prossima estate, ma anche a gennaio visti i problemi del Milan in attacco, anche se ora Jovic è in grande spolvero.

Nel prossimo raduno estivo, il giocatore verrà valutato ulteriormente. Come riporta gazzetta.it, una sua permanenza a Milanello non è da escludere, ma come al solito peseranno i primi mesi del 2024 e i gol faranno la differenza.