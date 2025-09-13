Con Leao out e Nkunku non ancora al meglio le alternative in attacco per il Milan scarseggiano

Christian Pulisic e Santiago Gimenez sono gli unici due attaccani che Max Allegri può dire di avere a pieno regime, anche se alla fine non è così visto che sia l'americano che il messicano sono tornati appena giovedì dagli impegni con le rispettive Nazionali.

Tra jet leg e voli transoceanici sia l'uno che l'altro non sono al 100%, ma devono stringere i denti perché ad oggi il Milan non ha vere e proprie alternative per l'attacco. Con Rafael Leao out e Nkunku non ancora al meglio della sua condizione fisica ed atletica, Allegri non può che fare affidamento su Gimenez e Pulisic, con quest'ultimo che contro il Bologna potrebbe addirittura partire dalla panchina.