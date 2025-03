Conceicao glissa sulla titolarità di Abraham: "Abbiamo lavorato con tutti"

Domani sera alle 20.45 lo stadio Diego Armando Maradona sarà teatro della sfida tra Napoli e Milan, gara valevole per il 30° turno di Serie A Enilive e che mette in palio per entrambe le squadre punti molto importanti anche se per obiettivi molto differenti. Questo pomeriggio, direttamente dal centro sportivo di Milanello, ha preso la parola il tecnico rossonero Sergio Conceicao in conferenza stampa. Le sue dichiarazioni.

Su Abraham: è probabile che sia lui a partire dal primo minuto?

"Abbiamo lavorato con tutti. Sui principi della squadra, sui momenti del gioco. Abbiamo stimolato anche il talento, la qualità dei giocatori".

Che gara ti aspetti?

"Un Napoli di qualità, a immagine e somiglianza del suo allenatore. Con intensità, lucidità e con una punta che sa fare tanto bene la sponda e Raspadori che si mette dentro, McTominay pure. Lobotka che è il maestro del centrocampo. Sappiamo tutto a memoria, ci siamo preparati su questi principi e le loro qualità ma guardando alle nostre qualità. Siamo pronti per una buona gara, mi piace sfidare i migliori e il Napoli è una delle migliori squadre d'Italia".