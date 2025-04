Conceiçao: "La classifica in campionato non è da Milan. Domani gara importante perchè ci potrebbe avvicinare ad una finale"

vedi letture

Sergio Conceiçao ha rilasciato oggi in conferenza stampa queste dichiarazioni sul momento del Milan in vista del derby di domani:

Sui momenti meno felici al Milan

"Non c'entro niente con queste guerre. Io parlo di allenatore. Io sono focalizzato a vincere titoli. Ne ho vinti alcuni, 13, allora è quello. Io sono in questa situazione, al nono posto, quando in Portogallo con squadre che lottavo per non retrocedere ero più sopra. Io sono un allenatore che ogni partita lotta per vincere ed arrivare a traguardi importanti, non per il nono posto".

Questa partita in una stagione così deludente, può segnare la differenza?

"Noi possiamo vedere il bicchiere mezzo pieno e vuoto. Se dobbiamo parlare vedete da quanti anni il Milan non vince da quanti anni due titoli. Certo, a livello di classifica è critica, in questo momento non è da Milan. La partita di domani è importante perché ci permette di avvicinarci ad una finale, ad un titolo".