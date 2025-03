Conceiçao scherza sul ritorno di Ibrahimovic: "Peccato che domani non possa giocare"

Domani sera alle 20.45 lo stadio Diego Armando Maradona sarà teatro della sfida tra Napoli e Milan, gara valevole per il 30° turno di Serie A Enilive e che mette in palio per entrambe le squadre punti molto importanti anche se per obiettivi molto differenti. Questo pomeriggio, direttamente dal centro sportivo di Milanello, ha preso la parola il tecnico rossonero Sergio Conceicao in conferenza stampa. Le sue dichiarazioni.



È tornato Ibrahimovic. L'ha sentito vicino?

"Lui non può giocare domani, è fuori (ride, ndr). Con la dirigenza ci sentiamo tutti i giorni. Abbiamo lavorato in un ambiente sano, buono e con tanta fame. Devo parlare di quel che riguarda i giocatori e nient'altro".

Lei crede nella rimonta?

"Se non ci credessi, non sarei qua. Abbiamo potuto lavorare diversamente da altre settimane con le partite ogni tre giorni. L'ambiente è buono e sano, con la voglia di fare un finale al livello del Milan".

Le ha dato fiducia Ibrahimovic? Avete parlato di futuro?

"Non ho bisogno della fiducia. Lasciatemi dire una cosa: io devo lavorare, non ho questa debolezza di avere qualcuno che mi dia rassicurazioni. Non ne ho bisogno, dipendo dai risultati. Non sono un bambino che ha bisogno che il papà gli dica che mi vuole bene. So che ho due obiettivi: Coppa Italia e il quarto posto. Più la Supercoppa che abbiamo vinto. Certo, c''è la delusione in Champions League".