Coppa d'Africa, i 19 giocatori che lasciano l'Italia e i 17 'tagliati' dalle proprie nazionali

Il tempo è scaduto, le varie nazionali hanno consegnato le liste al completo e - salvo modifiche successive e legate solo ad ipotetici infortuni in corso d'opera - adesso c'è la certezza su quali giocatori si perderanno i rispettivi impegni con i club per disputare la Coppa d'Africa, che va in scena in Costa d'Avorio dal 13 gennaio all'11 febbraio del 2024.

Sono 19 i calciatori dei tre campionati professionistici italiani che risponderanno alle chiamate delle proprie selezioni. Dalla Serie A se ne vanno in 17, con il Lecce che è la squadra più svuotata, dato che perderà tre giocatori. Seguono a quota due tre big come Milan (Bennacer e Chukwueze), Napoli (Osimhen e Zambo Anguissa) e Roma (Ndicka e Aouar) ma anche la Salernitana, mentre tra i club dell'alta classifica possono sorridere la Juventus, l'Inter e la Lazio, le quali non perderanno nemmeno un calciatore.

Da notare come non ci siano solo profili di massima serie, ma ben cinque arrivino dalle categorie inferiori. Quattro dalla Serie B e Oscar Siafa dell'Alessandria, convocato dalla Guinea Equatoriale, come unico rappresentante della C.

ATALANTA

Ademola Lookman (Att, Nigeria)

BOLOGNA

Oussama El Azzouzi (Cen, Marocco)

CAGLIARI

Zito Luvumbo (Att, Angola)

FIORENTINA

Christian Kouame (Att, Costa d'Avorio)

LECCE

Lameck Banda (Att, Zambia)

Hamza Rafia (Cen, Tunisia)

Ahmed Touba (Dif, Algeria)

MILAN

Ismael Bennacer (Cen, Algeria)

Samuel Chukwueze (Att, Nigeria)

MONZA

Jose Machin (Cen, Guinea Equatoriale)

NAPOLI

Andre Frank Zambo Anguissa (Cen, Camerun)

Victor Osimhen (Att, Nigeria)

ROMA

Houssem Aouar (Cen, Algeria)

Evan Ndicka (Dif, Costa d'Avorio)

SALERNITANA

Jovane Cabral (Att, Capo Verde)

Lassana Coulibaly (Cen, Mali)

ASCOLI (SERIE B)

Brian Bayeye (Dif, Rep. Democratica del Congo)

CREMONESE (SERIE B)

Charles Pickel (Cen, Rep. Democratica del Congo)

MODENA (SERIE B)

Abdoul Guiebre (Cen, Burkina Faso)

Per i più di venti calciatori convocati per la Coppa d'Africa alla quale mancano poco più di sette giorni (si disputa infatti in Costa d'Avorio dal 13 gennaio all'11 febbraio del 2024) ce ne sono alcuni altri che sono finiti esclusi dalle maglie definitive per la competizione dopo essere invece stati inizialmente inclusi nella lista dei pre-convocati.

Sono 17 i calciatori che militano in Italia rimasti tagliati fuori, undici di Serie A con l'aggiunta last minute di Dia: le società che possono maggiormente esultare, quelle che guidano in questa particolare classifica, sono due più di altre. L'Atalanta e l'Udinese infatti vedono rimanere ancorati al club due giocatori ciascuno: oltre a El Bilal Toure, al centro di un caso diplomatico tra il Mali e la Dea, anche lo zambiano Chiwisa per i bergamaschi; Kamara e Masina invece tra i friulani.

Tra gli altri esclusi si trovano nomi di lusso come quelli di Walid Cheddira, presente invece un anno fa tra i giocatori che hanno scritto il miracolo Marocco al Mondiale di Qatar 2024, o M'Bala Nzola, inizialmente convocato dall'Angola ma poi tenuto a Firenze per "seri motivi familiari". Sorprendente anche la mancata convocazione di Obiang con la Guinea Equatoriale. Ci sono pure profili cadetti, tre dalla Serie B e uno dalla C, il portiere gambiano Sibi della Virtus Verona.

Ecco dunque di seguito i nominativi dei giocatori tagliati dai chiamati della Coppa d'Africa dopo essere stati invece inizialmente pre-convocati.

ATALANTA

Mannah Chiwisa (Cen, Zambia)

El Bilal Toure (Att, Mali)

CAGLIARI

Kingstone Mutandwa (Att, Zambia)

EMPOLI

Tyronne Ebuehi (Dif, Nigeria)

Youssef Maleh (Cen, Marocco)

FIORENTINA

M'Bala Nzola (Att, Angola)

FROSINONE

Walid Cheddira (Att, Marocco)

SALERNITANA

Boulaye Dia (Att, Senegal)

SASSUOLO

Pedro Obiang (Cen, Guinea Equatoriale)

TORINO

Demba Seck (Att, Senegal)

UDINESE

Hassane Kamara (Dif, Costa d'Avorio)

Adam Masina (Dif, Marocco)

FERALPISALO' (SERIE B)

Alessio Da Cruz (Att, Capo Verde)

PARMA (SERIE B)

Mohamed Haj (Dif, Tunisia)

SAMPDORIA (SERIE B)

Hugo Buyla (Dif, Guinea Equatoriale)

ALESSANDRIA (SERIE C)

Oscar Siafa (Att, Guinea Equatoriale)

VIRTUS VERONA (SERIE C)

Sheikh Sibi (Por, Gambia)