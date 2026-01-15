Coppa del Re, la prima di Arbeloa è un flop: Real eliminato dall'Albacete
(ANSA) - ROMA, 14 GEN - Il Real Madrid è stato eliminato (3-2) negli ottavi di finale di Coppa del Re dall'Albacete, club di seconda divisione, nella prima partita del nuovo allenatore Alvaro Arbeloa, insediatosi lunedì. Il Real Madrid è stato surclassato dagli avversari, 17/i in classifica nella Liga 2. Arbeloa - ex terzino destro del Real, già allenatore della squadra riserve - ha sostituito il suo ex compagno di squadra Xabi Alonso come allenatore della prima squadra, dopo che quest'ultimo era stato esonerato il giorno dopo la sconfitta in Supercoppa contro il Barcellona, arrivata con lo stesso punteggio di oggi. (ANSA).
