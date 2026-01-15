Verso Como-Milan, la situazione disciplinare: un diffidato tra i rossoneri

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 14:49News
di Enrico Ferrazzi

Questa la situazione disciplinare in vista di Como-Milan di questa sera, gara valida per la 16^ giornata di Serie A

Squalificati: nessuno

Diffidati: Ramon (Como), Diego Carlos (Como), Nico Paz (Como), Fofana (Milan)

LA SQUADRA ARBITRALE
Arbitro: Guida 
Assistenti: Lo Cicero - Yoshikawa 
IV Uomo: Pairetto 
VAR: Doveri
AVAR: Di Paolo 

DOVE VEDERE COMO-MILAN
Data: giovedì 15 gennaio 2026
Ora: 20.45
Stadio: Giuseppe Sinigaglia di Como
Diretta TV: DAZN, Zona DAZN, Tim Vision
Web: MilanNews.it