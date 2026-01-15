Milan imbattuto da 18 partite in A: è la striscia aperta più lunga nei top 5 campionati europei
In vista di Como-Milan di questa sera, il sito della Lega Calcio Serie A riporta queste statistiche sulle due squadre:
"Como imbattuto in casa nel 2025/26: 11 gare tra Serie A e Coppa Italia, con 7 vittorie e 4 pareggi. Ultima sconfitta il 25 maggio scorso (Como-Inter 0-2, ultima giornata della Serie A 2024/25).
Como squadra della Serie A 2025/26 che subisce meno reti in casa (4). Prima del gol di Cambiaghi al 49’ di Como-Bologna, i lariani non subivano reti al Sinigaglia da 384’ (Como-Verona 3-1, rete di Serdar al 25’).
Milan squadra della Serie A 2025/26 che subisce più rigori: 6, come il Napoli.
Milan imbattuto in Serie A da 18 partite: unica sconfitta alla 1° giornata (Milan-Cremonese 1-2). Da lì per i rossoneri 11 vittorie e 7 pareggi: si tratta della striscia aperta più lunga nei top 5 campionati europei".
