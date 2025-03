Corsa al ds, ci vorrà ancora qualche settimana. Paratici favorito su Tare

In casa rossonera continua a tenere banco la questione del nuovo direttore sportivo che il Milan vuole inserire in società. Il casting lo sta portando avanti l'ad Giorgio Furlani che nelle scorse ore ha avuto un lungo colloquio con Fabio Paratici, ex ds di Juventus e Tottenham che al momento è in pole position davanti ad Igli Tare, ex ds della Lazio. A riferirlo è questa mattina il Corriere della Sera che aggiunge che la decisione definitiva sul nuovo direttore sportivo non verrà presa a breve, ma potrebbe servire ancora qualche settimana.

Oggi Ibrahimovic tornerà a Milanello.

Intanto oggi a Milanello è atteso Zlatan Ibrahimovic che da diverso tempo non si vede nel Centro Sportivo rossonero. Lo svedese è stato alle prese con una brutta influenza che non gli ha permesso di stare vicino alla squadra negli ultimi giorni. Ora però sta meglio e nelle prossime ore è atteso a Carnago dove parlerà alla squadra in vista del finale di stagione.