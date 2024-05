CorSera - Milan, secondo posto blindato ma non ancora sicuro. I rossoneri strappano il pass per la Supercoppa

Dopo oltre un mese, dal 6 aprile contro il Lecce a San Siro, il Milan è tornato ieri sera a vincere e lo ha fatto con un netto 5-1 al Cagliari. Con questo successo, il Diavolo ha blindato il secondo posto in classifica, anche se non ha ancora la certezza matematica di chiudere in questa posizione il suo campionato. Grazie ai tre punti contro i sardi, invece, il club rossonero ha invece strappato il pass per la final four di Supercoppa italiana. Lo riferisce il Corriere della Sera.

Questo il tabellino di Milan-Cagliari di Serie A:

MILAN-CAGLIARI 5-1

Marcatori: 36’ Bennacer, 59’ e 87’ Pulisic, 63’ Nandez, 74’ Reijnders, 83’ Leao

MILAN (4-3-3): Sportiello; Kalulu, Gabbia (dal 46’ Tomori), Thiaw, Florenzi (dal 68’ Theo); Musah, Bennacer (dal 84’ Pobega), Reijnders; Chukwueze (dal 46’ Leao), Giroud (dal 46’ Okafor), Pulisic. A disp.: Nava, Torriani; Calabria, Caldara, Terracciano; Adli, Zeroli; Jović. All.: Stefano Pioli.

CAGLIARI (4-5-1): Scuffet; Zappa, Mina (dal 88’ Wieteska), Dossena (dal 76’ Azzi), Obert; Nández (dal 76’ Lapadula), Sulemana, Deiola (dal 76’ Oristanio), Prati, Luvumbo; Shomurodov (dal 82’ Kingstone). A disp.: Aresti, Radunović, Di Pardo, Hatzidiakos; Mancosu, Viola, Pavoletti, Petagna. All.: Claudio Ranieri.

Arbitro: Sozza di Seregno.

Ammoniti: 28’ Bennacer, 33’ Gabbia, 69’ Mina.

Recupero: 1' 1T, 3’ 2T.