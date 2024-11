CorSera - Monza-Milan: l'arbitro Feliciani verrà fermato, il gol di Mota era da convalidare

vedi letture

Secondo quanto riferisce l'edizione del Corriere della Sera in edicola questa mattina, ai vertici arbitrali non è piaciuta al direzione di Feliciani in Monza-Milan, match che si è giocato sabato e che si è concluso con la vittoria per 1-0 del Diavolo, e per questo verrà fermato. Il gol di Mota sullo 0-0 era da convalidare.

Questo il tabellino di Monza-Milan di Serie A:

MONZA-MILAN 0-1

Marcatori: 43’ Reijnders.

MONZA (3-4-2-1): Turati; Izzo, Marì, Carboni (dal 78’ Caprari); Pereira (dal 65’ D’Ambrosio), Bondo (dal 87’ Valoti), Bianco, Kyriakopoulos; Mota (dal 65’ Vignato), Maldini; Djuric (dal 78’ Maric). A disp.: Pizzignacco, Mazza, Caldirola, Birindelli, Pessina, Postiglione, Ciurria. All. Alessandro Nesta

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Terracciano (dal 89’ Calabria), Thiaw, Pavlovic, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders; Chukwueze (dal 81’ Loftus-Cheek), Pulisic (dal 89’ Musah), Okafor (dal 63’ Leao); Morata. A disp.: Sportiello, Torriani, Emerson Royal, Tomori, Abraham, Camarda. All. Paulo Fonseca

Arbitro: Feliciani di Teramo.

Ammoniti: 47’ Morata, 53’ Djuric, 83’ Bondo.

Espulsi: 55’ Thiago Leal (vice Fonseca).

Recupero: 2' 1T, 5’ 2T.