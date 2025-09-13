Curva Sud, gli aggiornamenti per striscioni e bandiere in vista di Milan-Bologna

di Niccolò Crespi

Attraverso una storia su Instagram, la Curva Sud Milano ha dato questi aggiornamenti in merito alla sfida di questa sera tra Milan-Bologna:

TRASFERTA JUVENTUS STADIUM

Nessuna novità sulla vergognosa modalità di vendita dei biglietti con iscrizione obbligatoria al loro sito, pertanto per il 5° anno di fila diserteremo la trasferta a Torino.

MILAN-BOLOGNA

"Purtroppo la situazione resta la stessa delle prime due partite a San Siro, anzi forse è peggiorata, pertanto con molto rammarico e dispiacere non ci sarà nessun cambiamento rispetto a Milan-Bari e a Milan-Cremonese. 

Nella fanzine che distribuiremo domenica fuori dallo stadio spiegheremo nel dettaglio gli aggiornamenti sulle restrizioni...". 