Curva Sud, gli aggiornamenti per striscioni e bandiere in vista di Milan-Bologna
Attraverso una storia su Instagram, la Curva Sud Milano ha dato questi aggiornamenti in merito alla sfida di questa sera tra Milan-Bologna:
TRASFERTA JUVENTUS STADIUM
Nessuna novità sulla vergognosa modalità di vendita dei biglietti con iscrizione obbligatoria al loro sito, pertanto per il 5° anno di fila diserteremo la trasferta a Torino.
MILAN-BOLOGNA
"Purtroppo la situazione resta la stessa delle prime due partite a San Siro, anzi forse è peggiorata, pertanto con molto rammarico e dispiacere non ci sarà nessun cambiamento rispetto a Milan-Bari e a Milan-Cremonese.
Nella fanzine che distribuiremo domenica fuori dallo stadio spiegheremo nel dettaglio gli aggiornamenti sulle restrizioni...".
