Cutrone: "Addio al Milan uno schock. Quando uscirà il calendario..."

Patrick Cutrone, prodotto del settore giovanile rossonero, è stato eletto Mvp dell'ultimo campionato di Serie B. A suon di gol ha trascinato dopo oltre 20 anni il Como in Serie A. Un avvenimento speciale non solo per la promozione in sè ma anche perchè questa è stata raggiunta con la squadra della sua città natale. L'attaccante ex Milan con la pagina Cronache di Spogliatoio ha scritto una lettera in cui ha ripercorso la stagione appena vissuta ma non solo. Anche alcune dichiarazioni sulla sua esperienza al Milan.

Le parole di Patrick Cutrone sul Milan: "Quando sono andato via dal Milan, è stato un shock. Un momento particolare, perché io mi immaginavo lì. È arrivato tutto in un colpo, non facile da digerire. Ma è il calcio. Avevo 21 anni e stavo andando via dal luogo in cui ero cresciuto. Ero legato tanto alla squadra e ai tifosi. Mi hanno scritto in tanti, infatti, dopo la promozione. Sapete il rapporto che c’è tra me e loro. Sono cresciuto nel Milan e in quei due anni in Prima Squadra ho creato un bel legame. Quando uscirà il calendario, guarderò quella data e mi farà uno strano effetto giocare a San Siro, lo stadio più bello del mondo. Non vedo l’ora".