Dal gol di Giroud al pareggio dello Slavia, Vernazza: "In 120 secondi racchiusa la stagione dei piolani. Il limite..."

Il Milan dopo un avvio di gara colloso in cui non era riuscito a trovare spazi tra le maglie dello Slavia, grazie anche all'espulsione di Diouf è risucito a mettere pressione ai cechi e a portarsi in vantaggio con la testata di Giroud su suggerimento di Leao. Eppure, con l'inerzia tutta dalla propria parte, lo stadio di casa e la superiorità numerica, una disattenzione difensiva rossonera ha offerto un angolo allo Slavia che poi hanno sfruttato andando a segnare un bellissimo gol con Doudera. Tutto nello spazio di due minuti. Ed è questa fase della partita che questa mattina, sulla Gazzetta dello Sport, è presa in esame da Sebastiano Vernazza.

Il commento di Sebastiano Vernazza sulla rosea: "Al Milan sono serviti otto minuti (dopo l'espulsione, ndr) per andare sopra e ne sono bastati altri due per farsi riacciuffare. In questi 120 secondi di saliscendi è racchiusa la stagione intera dei “pioliani”, il cui limite più evidente è la continuità mentale. Basta poco al Milan per passare dal giorno alla notte e viceversa".