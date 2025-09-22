De Grandis: "Allegri ha un centrocampo tra i più forti: questo il salto di qualità del Milan"

Nel corso della puntata di domenica sera del Club di Sky Sport 24, il giornalista e opinionista Stefano De Grandis ha commentato il momento del Milan, nel weekend in cui i rossoneri hanno battuto l'Udinese a domicilio per 3-0 ottenendo la terza vittoria consecutiva con allegati altrettante reti inviolate.

Le parole di Stefano De Grandis: "Il Milan quest’anno ha qualcosa che l’anno scorso non aveva: ha un regista, anzi ne ha presi tre di registi. Mettendo un regista in mezzo, restituisci a Fofana il ruolo suo, Rabiot è un altro giocatore fisico. Il Milan ha un centrocampo fortissimo anche in copertura e la solidità dipende anche da quello. Allegri ha un centrocampo tra i più forti, per questo c’è il salto di qualità del Milan".