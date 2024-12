De Grandis: "Fonseca in questo momento ha alcuni giocatori che probabilmente vorrebbero fare a botte con lui"

vedi letture

Intervenuto negli studi di Sky Sport 24, Stefano De Gradis ha parlato di Milan alla vigilia della partita contro il Genoa, soffermandosi ancora una volta sullo sfogo di mercoledì di Paulo Fonseca, paragonandolo per questo tipo di atteggiamento a José Mourinho:

"Anche Mourinho ogni tanto metteva fuori rosa uno, poi c'era qualcuno di cui era la colpa. O erano gli arbitri, o era la società che non comprava, o era il direttore sportivo andato via. A me è un atteggiamento che non piace il fatto di cercare sempre alibi. Lo puoi far capre che ci sono delle difficoltà però poi ti devi concentrare di più nel mantenere la rosa dalla tua parte. Devo dire che Moruinho generalmente nella sua vita ha sempre avuto la rosa dalla sua parte, quindi non è un discorso generale, però è un discorso obiettivo. Fonseca in questo momento ha alcuni giocatori che probabilmente vorrebbero fare a botte con lui (ride, ndr)".