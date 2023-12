De Laurentiis non ha dubbi: "Farei subito una Serie Élite: solo squadre con numero rilevante di tifosi"

vedi letture

Tra le tante reazioni dopo la sentenza della Corte Ue di ieri che ha negato il monopolio delle competizioni calcistiche a Uefa e Fifa, c'è stata anche quella di Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, che ha parlato al Corriere dello Sport in favore della Superlega. Anzi, il patron del Napoli andrebbe anche oltre: "Farei subito una serie E, dove E sta per élite. Sole squadre di città con un numero rilevante di tifosi". Poi ha continuato: "Un Palermo che dà garanzie economiche non può fare la trafila dalla serie D. Un Bari che ha un bacino di un milione duecentomila fan non può stare dove sta. Mentre in prima serie ti trovi città di ventimila abitanti che non fanno diecimila biglietti".

Quindi la sua proposta: "Allora io dico: alle sette, otto squadre che egemonizzano la classifica, aggiungiamone altre sette che possono avere le stesse ambizioni. E chiudiamo a 14 posti nella serie d’élite. Poi due gironi di Serie A da venti squadre. E il resto è dilettantismo, che funga da vivaio". E per le promozioni e retrocessioni? "No, come il basket in America. Che ha i palazzetti strapieni. Vai a vedere i Lakers e non riesci a trovare un biglietto. Poi chiediti quanto incassano. E qualcuno obietta che il senso agonistico verrebbe a mancare. Non è vero niente"