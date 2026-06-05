De Siervo: "Agli arbitri chiederemo di avere una gestione più europea"

vedi letture

Luigi De Siervo, amministratore delegato di Lega Serie A, a margine del Festival dello Sport a Parma, ha parlato di cosa chiederà agli arbitri

Oggi a Parma è cominciato il Festival della Serie A, caratterizzato nella sua prima giornata dall'assemblea di Serie A alle 15 e soprattutto dalla composizione del calendario alle 18.30. Intanto negli scorsi minuti è arrivato l'amministratore delagato di Lega Serie A, Luigi De Siervo che si è fermato davanti ai microfoni della stampa presente, tra cui l'inviato di Tuttomercatoweb.com: "Da qui a 15 giorni verrà votata la nuova governance della Federazione, all'interno c'è dentro la parte degli arbitri. A loro chiediamo di avere una gestione dell'evento più europea: cercare di giocare di più, di fischiare meno e di essere più severi verso chi simula e verso le proteste. Queste cose non vogliamo più vederle".

Continua De Siervo: "Dal punto di vista tecnico rivendichiamo, come Lega e visti gli investimenti che abbiamo fatto, il primato. Questo è un paese di polemiche e creazione di storie, non esiste altro paese in cui tutta la tecnologia disponibile sia stata così testata e messa a disposizione. Ogni cosa che avviene attorno al Var, alle comunicazioni, attorno alle immagini, sono tutte effettuate da noi e consegnate all'AlA ogni settimana. Per noi come Serie A è impossibile fare di più, forse solo cambiare il modello di archiviazione. Magari le immagini saranno tenute 2 anni, credo ed esprimo massima fiducia alla classe arbitrale italiana, dobbiamo eliminare le polemiche sterili e vedere cosa accade realmente sul campo"