Derby alla decima giornata, nella storia della Serie A è successo altre sei volte. E il Milan non ha mai vinto

Derby alla decima giornata, nella storia della Serie A è successo altre sei volte. E il Milan non ha mai vintoMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 21:00News
di Manuel Del Vecchio
Nel prossimo campionato il derby d'andata cade alla decima giornata: nella storia della Serie A si è giocato altre sei volte al decimo turno e il Milan non ha mai vinto

Nel calendario della Serie A 2026/27 presentato venerdì l'andata del derby contro alla decima giornata arriva alla 10^ giornata: nel weekend del 31 ottobre/1° novembre si giocherà Milan-Inter a San Siro

Nella storia della Serie A questa partita si è giocata sei volte alla decima giornata e il Milan non è mai riuscito a vincere: 4 pareggi e due sconfitte

SERIE A, MILAN-INTER ALLA DECIMA GIORNATA: LO STORICO

1949-50
20 novembre 1949 - Inter-Milan 6-5

1950-51
19 novembre 1950 - Milan-Inter 2-3

1965-66
14 novembre 1965 - Inter-Milan 1-1

1977-78
20 novembre 1977 - Milan-Inter 0-0

1983-84
20 novembre 1983 - Inter-Milan 0-0

1994-95
13 novembre 1994 - Milan-Inter 1-1