Derby alla decima giornata, nella storia della Serie A è successo altre sei volte. E il Milan non ha mai vinto

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Nel prossimo campionato il derby d'andata cade alla decima giornata: nella storia della Serie A si è giocato altre sei volte al decimo turno e il Milan non ha mai vinto