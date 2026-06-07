Derby alla decima giornata, nella storia della Serie A è successo altre sei volte. E il Milan non ha mai vinto
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Nel prossimo campionato il derby d'andata cade alla decima giornata: nella storia della Serie A si è giocato altre sei volte al decimo turno e il Milan non ha mai vinto
Nel calendario della Serie A 2026/27 presentato venerdì l'andata del derby contro alla decima giornata arriva alla 10^ giornata: nel weekend del 31 ottobre/1° novembre si giocherà Milan-Inter a San Siro
Nella storia della Serie A questa partita si è giocata sei volte alla decima giornata e il Milan non è mai riuscito a vincere: 4 pareggi e due sconfitte
SERIE A, MILAN-INTER ALLA DECIMA GIORNATA: LO STORICO
1949-50
20 novembre 1949 - Inter-Milan 6-5
1950-51
19 novembre 1950 - Milan-Inter 2-3
1965-66
14 novembre 1965 - Inter-Milan 1-1
1977-78
20 novembre 1977 - Milan-Inter 0-0
1983-84
20 novembre 1983 - Inter-Milan 0-0
1994-95
13 novembre 1994 - Milan-Inter 1-1
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Giornalista di MilanNews.it, dove segue l’attualità rossonera con notizie, approfondimenti e aggiornamenti dedicati al Milan e al calciomercato.
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