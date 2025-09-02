Di Stefano: "Nkunku e Rabiot spostano gli equilibri in un campionato"

Il mercato si è concluso, con il Milan che dopo due mesi e 10 giorni ha completato una grandissima quantità di operazioni: 10 in entrata e ben 27 in uscita. Una vera e propria rivoluzione per la squadra rossonera che adesso è affidata nelle mani di Massimiliano Allegri che avrà il compito di far sì che gli uomini che gli sono stati messi a disposizione riportino il club in alta quota, minimo la Champions League. Ospite del canale YouTube di Carlo Pellegatti, il collega Peppe Di Stefano, inviato di Sky Sport, ha espresso il suo parere.

Il giudizio di Di Stefano sul mercato rossonero, specialmente sugli ultimi colpi arrivati alla corte di Massimiliano Allegri: "Nkunku e Rabiot mi hanno ricordato due operazioni da vecchio e grande Milan: ultimi giorni, che fanno sorridere i tifosi e l’allenatore. Giocatori che spostano gli equilibri all’interno di un campionato. Suggestione Thiago Silva? Se fosse arrivato uno tra Akanji o Gomez, avremmo detto perfetto, visto che è arrivato un ragazzino col senno di poi sarebbe stato utile anche uno come Thiago".