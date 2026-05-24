Di Stefano: "Un disastro finanziario ed emotivo. Forse la rivoluzione sarà totale"

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Tracollo rossonero a San Siro, per la terza volta consecutiva e questa volta totalmente definitiva. Il Milan è fuori dalla Champions League e dovrà accontentarsi dell'Europa League, perdendo malamente in casa contro il Cagliari già salvo, per 1-2. Un esito davvero disastroso che l'inviato di Sky Sport 24 per il Milan Peppe Di Stefano ha raccontato a caldo così dalla pancia dello stadio.

Il commento di Peppe Di Stefano: "È un disastro per il Milan: finanziario ed emotivo. I tifosi hanno sostenuto la squadra ma poi è crollato tutto. Forse la rivoluzione non sarà più parziale ma totale. Per assurdo il Milan è stato fuori dalla Champions League dopo la prima giornata e all’ultima: ha vissuto 36 giornate sempre in zona Champions e stavolta l’obiettivo è tramontato. Vedremo cosa farà anche Allegri dopo questo tracollo".