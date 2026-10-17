Diddi contrario: “Camarda non doveva mai toglierlo, doveva lasciarlo in coppia con Ramos”
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L’analisi e i commenti di Luca Diddi su Salisburgo-Milan 0-4.
Nel canale YouTube di Carlo Pellegatti, Luca Diddi ha analizzato la partita vinta dai rossoneri sul Salisburgo per 4-0. Queste le sue parole.
“La partita sta 3-0, vai a valorizzare un giovane, una partita che non aveva rischi, perché non aveva rischi questa partita, no? Hai un altro ragazzo che è Camarda in campo, non lo levi mai. Non lo levi mai. Lo lasci in campo, vuoi mettere Ramos, bene, gioca Ramos e Camarda. E non sto discutendo che non deve giocare Ramos, io sto discutendo che non andava tolto Camarda, perché se te credi in Camarda, in una partita che lui può anche trovare il gol, quel gol per il giocatore è importante”.
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