Seedorf: "Un giorno ero un calciatore del Botafogo, quello dopo ero ad allenare il Milan. Da quartultimi ho portato la squadra al settimo posto"

Clarence Seedorf è il nuovo allenatore del Corinthians e ieri è stato presentato alla stampa in conferenza. L'olandese, che parlava in un portoghese piuttosto fluente, ha ricordato a tutti della sua mezza stagione al Milan, quando venne chiamato da Berlusconi con il Milan quartultimo in classifica.

"Un giorno ero un calciatore del Botafogo, quello dopo ero ad allenare il Milan. Il Milan era quartultimo. Mi chiamò Berlusconi, mi disse che se fossi tornato mi avrebbe fatto fare a modo mio. E nel mio periodo sulla panchina il Milan era la terza squadra per punti fatti. Juventus, Napoli e poi Milan. Da quartultimo a settimo, con una posizione sola da conquistare per arrivare in Europa. Questo significa che sono un grande allenatore e ho una grande storia da allenatore? No. Non ho avuto possibilità di dimostrarlo, sono sempre subentrato a stagione in corso".