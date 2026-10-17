Licari: "Hutchinson fa un po’ quello che faceva Politano con Conte: l’ala destra, il mediano e, se serve, il quinto dietro"

Fabio Licari, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport commentando la vitttoria del Milan per 0-4 a Salisburgo.

Fabio Licari, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport commentando la vittoria del Milan per 0-4 a Salisburgo: "Che poi va bene la Spagna, passi per Belgio e Olanda, tra Real, Bruges e Feyenoord, ma che anche il campionato austriaco fosse diventato più "allenante" del nostro sarebbe stato un bel paradosso. Eppure, tra secondo posto nella Bundesliga austriaca e 1-0 al Levski nella prima giornata di Europa League, il successo del Milan va rivalutato. Milan dominante. Due gol per tempo. E sempre Rabiot dentro le azioni di Cisse. L’1-0 nasce dal francese che innesca Hutchinson a destra: cross sul quale Cisse anticipa il povero Morgalla di testa. Il raddoppio nasce a sinistra, ancora con lancione di Rabiot e assist al volo di Bartesaghi per l’azzurrino. A inizio ripresa – sul filo di un fuorigioco che richiede l’extra time al Var – ancora azione di Rabiot (e Loftus) per Cisse. Con i cambi, e l’entrata di Modric, Pulisic e Ramos, corsa di Jashari con assist per il portoghese e sono quattro. Diverse altre occasioni sprecate o parate.

Tutto facile anche perché il Milan disorienta il Salisburgo facendo mancare qualsiasi riferimento. I tre gol di Cisse, per esempio, sono tutti da centravanti vero, pur giocando da attaccante di sinistra con Camarda in mezzo: l’altro azzurrino non ruba l’occhio, ma il suo movimento ad allontanare i difensori è una chiave tattica. Il Milan vaga tra difesa a quattro e a tre: è un progressivo spostamento verso la prima opzione, con Bartesaghi che fa il terzino-attaccante e si aggiunge a una mediana dove Jashari è vertice basso, mentre Rabiot e Loftus infilano il Salisburgo come lame affilatissime. Importante anche Hutchinson che fa un po’ quello che faceva Politano con Conte: l’ala destra del 4-3-3, il mediano nel 4-4-2 difensivo e, se serve, il quinto dietro. Non sarà facile riproporre certi meccanismi contro rivali più scafati, ma si vede almeno che il Milan è vivo e può andare oltre l’anonimato di certe uscite tipo Sassuolo. Ora ripetersi ripetersi ripetersi".