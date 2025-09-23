"Dobbiamo portarlo a farlo benedire": Conte dubbioso sulle condizioni di Buongiorno

Antonio Conte, allenatore del Napoli, si è così espresso in conferenza stampa e a DAZN sulle condizioni di Alessandro Buongiorno, uscito con un problema muscolare durante il match contro il Pisa e attualmente in dubbio per la sfida di domenica contro il Milan: "Dobbiamo vedere cos'ha avuto, faremo delle valutazioni. Speriamo non sia niente di che sennò questo ragazzo deve andare a farsi benedire. Bisogna fare una valutazione e capire; è qualcosa all'adduttore. Speriamo non sia niente di grave, altrimenti dobbiamo portarlo a benedire".

L'esultanza al gol di Lucca è stata molto bella, meno bello il calo di tensione nel finale.

"Partiamo dalle cose belle. Questo è un ottimo gruppo, lo era l'anno scorso e i nuovi si sono integrati alla perfezione, su un gruppo base che era già al top a livello umano. Questo gruppo gioisce e soffre tutti insieme, quindi abbiamo gioito ai gol di Spina e di Lucca e abbiamo sofferto dopo il gol concesso del 3-2. Dispiace, perché ce la siamo complicata da soli. Era una gara totalmente in controllo sul 3-1, potevamo anche sfruttare qualche situazione per migliorare il risultato. C'è stata una situazione in cui abbiamo concesso il 3-2; io so benissimo cosa ti passa in quei momenti... ti viene il braccino, inizi a nasconderti, pensi di voler portare a casa il risultato e quindi rischi. Dispiace perché sono partite che, per quello che hai prodotto, le devi vivere in maniera più serena. Tuttavia, abbiamo trovato la quarta vittoria consecutiva. Manchester? Eravamo in dieci dopo 18 minuti; è stata una partita a sé stante. Eravamo tutti con l'amaro in bocca perché ce la siamo giocata fino al gol subito, abbiamo cercato di difendere. Ma non c'entra niente col Manchester; anzi, ero anche contento della concentrazione avuta dai ragazzi, perché quelle sono partite in cui rischi di subire l'imbarcata. Quindi oggi il Manchester ha inciso zero".