Donnarumma: "Critiche sul gioco con i piedi? Lascio parlare la gente"

Gianluigi Donnarumma, portiere del Manchester City, ha parlato a Sky Sport alla vigilia della partita di Champions League contro il Napoli: "Che ne penso delle critiche sul suo gioco con i piedi? Lascio parlare la gente, normale che sia così.

Per me la cosa più importante è dimostrare sul campo e migliorare partita dopo partita. Con Guardiola potrò farlo, sotto tutti i punti di vista. Sarà speciale sentire le sue spiegazioni e i metodi".