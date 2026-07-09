Donovan su Pulisic: "La gente è stufa di come vengono gestite le cose intorno a lui"

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Da capire il futuro di Christian Pulisic. Landon Donovan, nel podcast Unfiltered Soccer, ha parlato così dell'americando accendendo un dibattito

L'inizio dell'esperienza di Ruben Amorim al Milan è stato caratterizzato da una serie di appuntamenti di rilievo. Dopo il suo arrivo in città, il tecnico portoghese ha visitato Casa Milan e San Siro, per poi raggiungere anche Milanello, dove da lunedì la squadra riprenderà la preparazione.

La scena è stata poi tutta per la conferenza stampa di presentazione di ieri, durante la quale Amorim ha parlato per la prima volta da allenatore del Milan. All'evento ha partecipato anche Gerry Cardinale, che ha voluto salutare personalmente il nuovo tecnico, confermando il pieno sostegno della proprietà al progetto sportivo.

Intanto da capire il futuro di Christian Pulisic. Landon Donovan, nel podcast Unfiltered Soccer, ha parlato così dell'americando accendendo un dibattito: “Questa è un’opportunità per aiutarti e per cambiare la tua vita per sempre. Uno dei problemi più grandi – ne parlo con le persone che lavorano alla Federcalcio statunitense. Ne parlo con i suoi sponsor. Ne parlo con i suoi compagni di squadra. Ne parlo con lo staff e con gli allenatori. La gente è stufa di come vengono gestite le cose intorno a lui. E non è necessariamente colpa sua, ma dei suoi agenti, della sua famiglia, dei suoi parassiti, delle persone che lo influenzano.”