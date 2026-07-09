Guidi: "Pulisic giocherà a piede invertito, Saelemaekers preferisce partire a sinistra"

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Marco Guidi, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sulle parole di Ruben Amorim su alcuni singoli del Milan, tra cui Pulisic.

Marco Guidi, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sulle parole di Ruben Amorim su alcuni singoli del Milan, tra cui Pulisic: "Pulisic a piede invertito come negli Stati Uniti, Saelemaekers che preferisce partire a sinistra, i giovani interessanti da valutare in ritiro e da valorizzare in stagione, Chukwueze verso la permanenza. Primi indizi del Milan che verrà. A darli, in prima persona, è proprio Ruben Amorim, nella prima conferenza stampa da allenatore del Diavolo. «Voglio dominare fin dalla prima partita, a livello di gioco io parto sempre in quinta».

Come può giocare il Milan di Amorim

"Ramos - spiega Guidi - centravanti boa nel 3-4-2-1, che lavora per i compagni, pressa la prima costruzione avversaria e... fa gol. Alle sue spalle due mezze- punte che partono larghe per accentrarsi. Il primo – è scontato – sarà Christian Pulisic. «Perfetto per il calcio italiano – incalza il tecnico -, può fare la differenza con la D maiuscola. Ho le idee chiare su come vo- glio vederlo giocare. Soprattutto con il piede destro, partendo dal lato sinistro. Anche se lo voglio tra le linee, non attacca- to al fallo laterale». Viene spontaneo pensare subito a Rafa Leao, perché se da sinistra parte Pulisic e se il prototipo dell’ala/trequartista non deve giocare troppo largo, si fa fatica a immaginare il portoghese nel Milan di domani. «Rafa ha fatto bene al Mondiale, è uno dei no- stri giocatori con la G maiuscola», l’attestato di stima di Amorim, comunque diplomatico. Nel pacchetto dovrebbe trovare spazio Samu Chukwueze. «Chukwu resta, ci servono gio- catori che possono andare uno contro uno e lui ha grande qua- lità e ci offre delle alternative».