MN - Cuomo: "Se si dovesse partire forte in campionato, non pensino che sia già tutto sistemato. Sarà nei momenti duri che capiremo il piede del club"

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Michael Cuomo, giornalista, ha rilasciato una intervista esclusiva a MilanNews.it da Casa Milan sulla conferenza di Amorim e Cardinale.

Michael Cuomo, giornalista di TeleLombardia, ha rilasciato una intervista esclusiva a MilanNews.it da Casa Milan al termine della conferenza di presentazione di Ruben Amorim, nuovo allenatore, e dell'intervento di Gerry Cardinale, proprietario del club rossonero. Si riporta di seguito un estratto delle sue dichiarazioni.

Non deve mancare l'umiltà, anche quando - e se - ci saranno i risultati...

"Galliani dice sempre che il grande dirigente si vede nelle difficoltà e non nei momenti di euforia. L'Inter, all'inizio della scorsa stagione, si è fatta sentire in maniera forte con Marotta e Ausilio per compattare l'ambiente e dare sicurezza al nuovo allenatore. Al Milan sarà importante non dare un'accelerata subito, ma se capiterà non bisogna pensare che la partenza forte sia sinonimo del tutto a posto, perché è nei momenti deludenti che si capirà che piede potrà avere questa squadra. Bisognerà capire, per esempio, chi andrà dei dirigenti a Milanello in spogliatoio".

Le parole di Amorim in conferenza

Durante la conferenza, Amorim ha spiegato anche la sua idea di calcio che è completamente diversa da quella del suo predecessore Max Allegri: "Posso dirvi il modo in cui voglio giocare. Ho grandissimo rispetto per Allegri, ha tantissimo esperienza. Non voglio parlare del passato, ma vi posso dire il modo in cui voglio giocare: dobbiamo dominare l'avversario e difenderci bene. Ogni allenatore ha idee uniche. Devo anche cambiare un po', quando vedrò i giocatori smusserò le mie idee. Voglio intrattenere, far divertire i tifosi, un calcio bello da guardare. Ci vuole un po' perché il motore parta. Ma quando si vuole vincere si hanno quando queste responsabilità: allenare grandi club porta queste responsabilità. Calare di energia e di attenzione vuol dire perdere. Noi vogliamo vincere e dominare il gioco".