MN - Cuomo: "Sono quattro estati che ci diciamo 'Ora cambia la solfa'. Oggi la fiducia va conquistata con i fatti"

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Michael Cuomo, giornalista, ha rilasciato una intervista esclusiva a MilanNews.it da Casa Milan sulla conferenza di Amorim e Cardinale.

Michael Cuomo, giornalista di TeleLombardia, ha rilasciato una intervista esclusiva a MilanNews.it da Casa Milan al termine della conferenza di presentazione di Ruben Amorim, nuovo allenatore, e dell'intervento di Gerry Cardinale, proprietario del club rossonero. Si riporta di seguito un estratto delle sue dichiarazioni.

Cardinale, intanto, c'è stato.

"Abbiamo visto Cardinale, abbiamo sentito la sua voce. È vero che sono quattro estati che ci diciamo 'Quest'anno cambia la solfa'. Eravamo fiduciosi dopo la conferenza stampa di Ibrahimovic, eravamo fiduciosi dopo l'annuncio di Allegri, ma oggi la fiducia va conquistata. Non si può pensare che bastino le parole perché i tifosi si rimangino le critiche. Servono i fatti".

Le parole di Cardinale in conferenza

"In un mese abbiamo fatto sei mesi di meeting. Tutto questo per rivedere il rapporto tra tecnico e la società. Noi vogliamo riportare il Milan al suo grande e glorioso passato, ed è importante per tutti: noi giochiamo per vincere. Non è che ci mettiamo a giocare per non perdere. Questo deve essere il nostro nuovo stile. Deve essere un calcio eccitante, bello da guardare. Voglio creare una nuova cultura. Stop col passato. Sono qui adesso, sono il responsabile in prima linea. Ma dietro di me c’è tutto un team. Abbiamo lavorato a lungo per avere Ruben come pietra miliare del nostro team, che ha grande profondità. È importantissimo parlare di queste persone. Ho preso le mie persone migliori e le ho portate nella casa del Milan. Faremo in modo che le azioni che faremo parleranno da sole”.