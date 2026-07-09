Galli su Ramos: "Vedremo come inciderà, ma è quell'attaccante da doppia cifra che il Milan attende da un po'"

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Sulle frequenze di TMW Radio Filippo Galli ha parlato dell'avvento al Milan di Ruben Amorim, presentato ieri in conferenza stampa

Intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, l'ex calciatore del Milan Filippo Galli ha parlato dell'avvento di Ruben Amorim nel mondo rossonero dopo la conferenza stampa di presentazione di ieri.

Come possono essere definiti i colpi di Gila e Gonçalo Ramos?

"Gonçalo Ramos è quell'attaccante da doppia cifra che al Milan si attende già da un po'. Ora è arrivato, seppur con un investimento molto importante, e vedremo come inciderà. Anche Gila può risultare importantissimo per far diventare il Milan una squadra di qualità. Sa impostare da dietro e ha caratteristiche molto funzionali all'idea di gioco di Amorim. Potrebbe servire qualcosa sulla catena di sinistra, perche Estupinan è stato deludente, mentre Bartesaghi ha fatto una discreta stagione. Non escludo che con il 3-4-2-1 possa essere persino Rabiot a giocare in quella zona, con Bartesaghi in difesa. Molto poi sarà legato ad altre questioni, inclusa quella di Leao".