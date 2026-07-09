Mondiali, Francia-Marocco: titolarissimi Maignan e Rabiot. Ancora panchina per Theo
Cominciano i quarti di finale dei Mondiali! Stasera, ore 22.00, in campo si sfidano Francia e Marocco. Titolarissimi i due milanisti Rabiot e Maignan, mentre ancora una volta in panchina l'ex rossonero Theo Hernandez.
FRANCIA (4-2-3-1): Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, Digne; Rabiot, Koné; Dembélé, Olise, Doué; Mbappé. A disp.: Samba, Risser, Gusto, Konaté, Hernandez T., Hernandez L., Lacroix, Tchouameni, Kanté, Zaire-Emery, Cherki, Akliouche, Thuram, Barcola, Mateta. Ct: Deschamps.
MAROCCO (4-2-3-1): Bono; Hakimi, Diop, Salah-Eddine, Mazraoui; El Aynaoui, Bouaddi; Talbi, Ounahi, El Khannouss; Brahim Diaz. A disp.: El Kajoui, Tagnaouti, Saadane, El Ouahdi, Riad, Belhammari, Halhal, Amrabat, Saibari, El Mourabet, Yassine, Rahimi, Sbai, El Kaabi, Amaimouni. Ct: Ouahbi
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