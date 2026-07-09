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VIDEO MN - Arrivato a Milano anche il giovane attaccante Andrej Kostic
Arrivato a Milano anche il classe 2007 Andrej Kostic, che il Milan ha prelevato dal Partizan Belgrado nelle scorse settimane.
Dopo Mario Gila è arrrivato al Melia a Milano anche il giovane attaccante montenegrino Andrej Kostic, che si aggregherà inizialmente al progetto Milan Futuro.
Il classe 2007 è stato acquistato nelle scorse settimane dal Partizan Belgrado.
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