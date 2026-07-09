Bucchioni non ha dubbi: "Cambiare aria farà bene sia al Milan che a Leao"
Enzo Bucchioni, intervenuto a Radio Sportiva, ha parlato così del futuro di Rafael Leao: "A volte serve cambiare aria per potersi rigenerare e trovare nuovi stimoli. Perché il timore qual è? Sia di Leao per il futuro, ma credo anche del Milan, di Amorim e di quant'altro, che poi alla prima partita sbagliata si rinneschino tutti quei meccanismi che hanno portato a questo profondo distacco anche fra gran parte della tifoseria.
Quindi il tema è un altro: quanti sono disposti a pagare la cifra che vuole il Milan per Leao? E questo proprio perché tutte le cose che ci siamo detti, non è che le vediamo solo in Italia o le conosciamo solo noi o i tifosi del Milan. Si è visto anche con la Nazionale portoghese, un giocatore con quelle sue qualità sarebbe dovuto diventare determinante anche lì e invece non lo è stato. Rischia di diventare un un talento incompiuto fino in fondo. E questo vediamo come andrà a finire. Io credo che alla fine prevarrà la linea di voler andar via di Leao".
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