Pasotto: "I suoi predecessori lo avranno invidiato: Amorim è sbarcato al Milan con modalità che per un allenatore non si vedevano da tempo"

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Marco Pasotto, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sulla conferenza stampa di presentazione di Gerry Cardinale.

Marco Pasotto, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sulla conferenza stampa di presentazione di Gerry Cardinale: "Il coinvolgimento (pieno, mirato) sul mercato, il benvenuto di Cardinale in persona (i suoi predecessori lo avranno invidiato), la consapevolezza della sua centralità (evidente nella gestione delle ultime settimane ed espressa anche personalmente dal club): Ruben Amorim è sbarcato sul pianeta rossonero con modalità che per un allenatore non si vedevano da tempo. Per lui Cardinale ha concesso il bis: c’era ieri ad accoglierlo a Milanello, c’è oggi a introdurlo nel giorno della presentazione. Non lo aveva mai fatto con nessuno. Non c’è nulla di casuale, peraltro: l’obiettivo della società è proprio quello di presentare al mondo un allenatore forte, supportato, con le spalle ben coperte. E’ il nuovo corso di RedBird, evolutosi sulla base delle macerie in modo che quelle macerie non si ripetano più. E allora, per dare vita a un progetto di rinascita sportiva, non si può che partire dall’allenatore. Diverso per caratteristiche da chi l’ha preceduto e con la solidità di una linea di comando dirigenziale che parla la stessa lingua".

L'introduzione di Cardinale

“E’ una giornata molto importante, è un piacere essere qui – dice il numero uno di RedBird -. Avete visto quante cose sono cambiate nell’ultimo mese. L’obiettivo era rivedere la nostra organizzazione e il modo di vedere il calcio. Ci sarà molto altro di nuovo. Il primo punto era proprio l’allenatore. Abbiamo fatto sei mesi di lavoro concentrato in un mese. Tutto questo significa fare uno sforzo per rivedere il rapporto tra allenatore, management e proprietà. Dobbiamo riportare il Milan al suo grande e glorioso passato. Noi giochiamo per vincere, non per non perdere. Deve essere il nostro stile di calcio, dev’essere un calcio eccitante, entusiasmante e bello. Vorrei creare una nuova cultura. Stop col passato. Il nostro team ha una grande profondità, molte figure, ho portato le persone migliori a casa del Milan. Siamo felici di iniziare questo percorso con Ruben”. Che poi prende la parola, con un sorriso a metà fra il compiaciuto e l’emozionato.