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MN - Gila: "Pronto per tutte le sfide che ci saranno. Un saluto ai tifosi"
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Le prime parole di Mario Gila al suo arrivo a Milano: domani le visite mediche di rito e poi la firma sul contratto a Casa Milan
Sono arrivate anche le prime parole di Mario Gila a Milano. Il difensore centrale arriva dalla Lazio per 27,5 milioni di euro e firmerà un quinquennal da 4,5 milioni. Prima della firma sul contratto ci sono le visite mediche: domattina solito appuntamento alla Madonnina. Arrivato in hotel, Gila ha rilasciato anche delle brevi dichiarazioni ai giornalisti presenti: "Molto felice di essere qua, pronto per tutte le sfide che ci saranno. Un saluto ai tifosi".
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