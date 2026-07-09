Galli promuove Amorim: "Mi è piaciuto per la sua schiettezza, non si è lanciato a proclami"

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Sulle frequenze di TMW Radio Filippo Galli ha parlato dell'avvento al Milan di Ruben Amorim, presentato ieri in conferenza stampa

Intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, l'ex calciatore del Milan Filippo Galli ha parlato dell'avvento di Ruben Amorim nel mondo rossonero dopo la conferenza stampa di presentazione di ieri.

Ieri Amorim si è presentato con grande ambizione è schiettezza. Con lui il Milan potrà tornare a dominare?

"Mi è piaciuto molto per la schiettezza, che è molto importante. Sono sempre stato dell'idea che squadre come il Milan debbano sempre cercare di fare la partita, a differenza di ciò che è accaduto nell'ultima stagione. Ad ogni modo ora Amorim dev'essere sostenuto dalla proprietà, attendendo poi i responsi del campo. Chiudo dicendo che Amorim è stato sì molto chiaro, ma non si è lanciato in proclami esagerati. Sono curioso di capire quale sarà il processo che potrà portare ai risultati e non cercare il risultato nell'immediato per poi solo eventualmente pensare al processo".

Come possono essere definiti i colpi di Gila e Gonçalo Ramos?

"Gonçalo Ramos è quell'attaccante da doppia cifra che al Milan si attende già da un po'. Ora è arrivato, seppur con un investimento molto importante, e vedremo come inciderà. Anche Gila può risultare importantissimo per far diventare il Milan una squadra di qualità. Sa impostare da dietro e ha caratteristiche molto funzionali all'idea di gioco di Amorim. Potrebbe servire qualcosa sulla catena di sinistra, perche Estupinan è stato deludente, mentre Bartesaghi ha fatto una discreta stagione. Non escludo che con il 3-4-2-1 possa essere persino Rabiot a giocare in quella zona, con Bartesaghi in difesa. Molto poi sarà legato ad altre questioni, inclusa quella di Leao".

Su Maignan che valutazioni faresti?

"Maignan deve capire che cosa vuole fare, perché se ha qualche dubbio può anche lasciare. Se io fossi il Milan gli chiederei di portare un'offerta e poi lo saluterei, perché comunque ha rinnovato in un club che, nonostante gli ultimi anni, rimane pur sempre il Milan".

La storia con Leao può dirsi finita? Zaniolo potrebbe essere un nome spendibile per sostituirlo?

"Mi sembra che lui stesso all'inizio si sia messo sul mercato, per quanto non so se Amorim voglia provare a trattenerlo. Zaniolo comunque non lo scarterei perché sa giocare nel traffico e il Milan sta cercando proprio quel tipo di giocatore lì. Certo, anche lui in passato ha avuto qualche problema dal punto di vista comportamentale, anche se adesso è migliorato".