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VIDEO MN - Mario Gila sbarcato a Milano. Le prime immagini da rossonero

VIDEO MN - Mario Gila sbarcato a Milano. Le prime immagini da rossonero
Oggi alle 20:31News
di Redazione MilanNews
fonte dal nostro inviato a Linate, Antonio Vitiello
Le prime immagini milanesi di Mario Gila, nuovo acquisto dei rossoneri. Arriva dalla Lazio per 27,5 milioni di euro e domani fa le visite mediche

Mario Gila è finalmente sbarcato a Milano! Comincia l’avventura meneghina del difensore individuato da Ruben Amorim per rinforzare la retroguardia rossonera. Arriva dalla Lazio a titolo definitivo per 27.5 milioni di euro e firmerà un quinquennale da 4.5 milioni di euro netti.

Domattina le visite mediche e poi la firma sul contratto a Casa Milan.