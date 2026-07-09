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VIDEO MN - Mario Gila sbarcato a Milano. Le prime immagini da rossonero
Le prime immagini milanesi di Mario Gila, nuovo acquisto dei rossoneri. Arriva dalla Lazio per 27,5 milioni di euro e domani fa le visite mediche
Mario Gila è finalmente sbarcato a Milano! Comincia l’avventura meneghina del difensore individuato da Ruben Amorim per rinforzare la retroguardia rossonera. Arriva dalla Lazio a titolo definitivo per 27.5 milioni di euro e firmerà un quinquennale da 4.5 milioni di euro netti.
Domattina le visite mediche e poi la firma sul contratto a Casa Milan.
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