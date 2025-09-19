Dove seguire in diretta la conferenza di Allegri pre Udinese-Milan
In vista della prossima gara di campionato del Milan in casa dell'Udinese, in programma sabato alle 20.45, Massimiliano Allegri parlerà questo pomeriggio in conferenza stampa per presentare la sfida contro i friulani: il tecnico rossonero risponderà alle domande dei giornalisti presenti a Milanello a partire dalle 13.30: potrete seguire la diretta testuale della conferenza proprio qui, sul sito di MilanNews.it.
Si riporta di seguito il programma completo della quarta giornata di Serie A:
19/09/2025 Venerdì 20.45 Lecce-Cagliari DAZN
20/09/2025 Sabato 15.00 Bologna-Genoa DAZN
20/09/2025 Sabato 18.00 Verona-Juventus DAZN
20/09/2025 Sabato 20.45 Udinese-Milan DAZN/SKY
21/09/2025 Domenica 12.30 Lazio-Roma DAZN
21/09/2025 Domenica 15.00 Cremonese-Parma DAZN
21/09/2025 Domenica 15.00 Torino-Atalanta DAZN
21/09/2025 Domenica 18.00 Fiorentina-Como DAZN/SKY
21/09/2025 Domenica 20.45 Inter-Sassuolo DAZN
22/09/2025 Lunedì 20.45 Napoli-Pisa DAZN/SKY
