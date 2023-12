Dove vedere in diretta il sorteggio di Europa League

Il sorteggio per l'edizione dei playoff di Europa League 2023-2024 - ai quali parteciperà anche il Milan - è in programma oggi lunedì 18 dicembre alle ore 13:00. Si sfideranno le squadre che si sono classificate al terzo posto dei loro gironi di Champions League e le seconde dei gruppi di Europa League, mentre le prime in classifica sono già qualificate agli ottavi.

DOVE VEDERE IL SORTEGGIO DI EUROPA LEAGUE

Il sorteggio sarà trasmesso in diretta tv su Sky; sarà possibile seguirlo anche in live streaming su Now, DAZN e sul sito ufficiale della UEFA e in live web testuale su MilanNews.it, che vi accompagnerà anche con la diretta (e tutti i relativi commenti) sul canale ufficiale Twitch della redazione.