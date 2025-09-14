Dubbio in difesa per Allegri: Pavlovic favorito su De Winter

La sfida contro il Bologna è dietro l'angolo, e questa mattina Max Allegri farà le ultime prove generali prima di decidere l'11 titolare che scenderà in campo. Gran parte delle scelte sono state prese, alcune delle quali anche obbligate, soprattutto in attacco, dove mancherà Rafael Leao, ancora alle prese con l'infortunio al soleo.

Per il resto la formazione dovrebbe essere la stessa scesa in campo a Lecce, con la novità Adrien Rabiot in mezzo al campo al fianco di Modric e Fofana. Oltre al francese ci potrebbe però essere un'altra novità nell'11 del Milan, ovvero il difensore. Strahinja Pavlovic e Koni De Winter si stanno infatti giocando una maglia da titolare, col serbo che resta in vantaggio sul belga nonostante i 180 minuti in Nazionale.