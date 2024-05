Eberl nega in un'intervista che De Zerbi sarà il prossimo allenatore del Bayern Monaco

Il DS del Bayern Max Eberl nega, almeno a parole, che Roberto De Zerbi diventerà il nuovo allenatore del Bayern Monaco. Il giornalista di ZDF Lars Ruthemann ha chiesto al dirigente: "Può negare se dico che il nuovo allenatore sarà italiano?" La risposta di Eberl è stata categorica, come riporta Fabrizio Romano: "Sì".

Nel pomeriggio il Brighton ha annunciato la seprarazione dell'allenatore italiano: "Il Brighton & Hove Albion ha confermato che l'allenatore Roberto De Zerbi lascerà il club dopo l'ultima partita della stagione di Premier League di domani contro il Manchester United".

Fabrizio Romano inoltre aggiunge: "Nonostante i colloqui interni e i contatti di marzo e aprile, Roberto de Zerbi non diventerà il nuovo allenatore del Bayern. Max Eberl ha confermato che il nuovo allenatore non sarà italiano, decisione interna garantita al 100%. De Zerbi e il Bayern avevano deciso di non procedere già settimane fa".